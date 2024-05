SC Magdeburg vor letztem Schritt zur Meisterschaft

Die Handballer des SC Magdeburg können am Donnerstag auch rechnerisch ihren dritten Titel in der deutschen Meisterschaft sichern.

Magdeburg - Zweifel an der dritten deutschen Handball-Meisterschaft gibt es nur in der Theorie. Mit einem Punkt am Donnerstag bei den Rhein-Neckar Löwen kann der SC Magdeburg auch für rechnerische Klarheit sorgen.

Am Donnerstag kann der SC Magdeburg seinen dritten deutschen Handball-Meistertitel sichern. (Archivbild) © Ronny Hartmann/dpa Am Donnerstag (20.30 Uhr/Dyn) wollen Trainer Bennet Wiegert (42) und seine Spieler die letzte Hürde nehmen. Zum Titelgewinn genügt dem Spitzenreiter im Spiel bei den elftplatzierten Rhein-Neckar Löwen schon ein Punkt. Ein Blick auf die Tabelle genügt, um zu beweisen, dass die Elbestädter schon nach dem 30:28 am vergangenen Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig völlig verdient den Meistersekt geöffnet hatten. SC DHFK Leipzig Faden verloren: SC DHfK Leipzig bricht in Kiel nach der Pause ein Bei noch zwei ausstehenden Spielen haben die Magdeburger vier Punkte Vorsprung auf die Füchse Berlin, die sich ebenfalls schon einen Champions-League-Platz für die kommende Saison gesichert haben. Selbst wenn die Wiegert-Schützlinge bei den Löwen und zum Saisonabschluss am 2. Juni daheim gegen die HSG Wetzlar verlieren sollten, müssten die Hauptstädter in der Tordifferenz 84 Treffer aufholen, um das wohl größte Wunder in der Geschichte des Handballs zu schaffen.

Quadrupel könnte für Geschichte sorgen