SCM-Siegesserie endet in Kassel: Top-Spiel gegen Melsungen nur unentschieden

Bennet Wiegert (41, M.) war richtig sauer und wurde bereits in der 7. Spielminute von den Schiedsrichtern mit einer Gelben Karte verwarnt. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Im Spiel erzielte der SCM den ersten Treffer erst nach etwa fünf Minuten Spielzeit. Nach sieben Minuten lag das Team mit 4:1 hinten, was SCM-Coach Wiegert offensichtlich nicht gefallen konnte. Seine Mannschaft fing sich aber nach und nach, glich wenig später aus und ging in der 13. Minute erstmalig an diesem Nachmittag mit 8:7 in Führung.

Melsungen blieb unbeeindruckt, stellte zur Hälfte der ersten Halbzeit wieder auf Unentschieden und setzte sich allmählich von den Magdeburgern ab. Die Hausherren erarbeiteten sich bis zur 23. Minute einen Fünf-Tore-Vorsprung, gingen mit 14:9 in Führung.

Ein starker MTM-Torwart Simic und mäßig ausgespielte Eins-gegen-Eins-Situationen des Tabellenführers aus Sachsen-Anhalt waren verantwortlich für den verdienten Rückstand.

Wiegert war sichtlich verärgert. Seine Mannschaft musste ernsthaft aufpassen, den Schaden in Grenzen zu halten, um zur Pause nicht noch höher zurückzuliegen.

Das gelang zumindest halbwegs. Nach 30 gespielten Minuten lag der SCM nur noch mit drei Toren zurück und verabschiedete sich beim Stand von 17:14 für die Gastgeber aus Hessen in die Kabine.