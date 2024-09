Souveräner Sieg: SC Magdeburg setzt sich gegen den HSV durch!

Magdeburgs Matthias Musche (32) war im Spiel gegen den HSV Hamburg bester Torschütze. © Marius Becker/dpa

Bester SCM-Torschütze war Matthias Musche (32) mit neun Toren. Am Donnerstag empfangen die Elbestädter Kolstad in der Champions League, am Sonntag dann den THW Kiel in der Liga.

Magdeburg verpatzte den Start in die Partie, lag früh mit drei Treffern zurück. Doch der Meister fing sich, stand in der Abwehr deutlich besser und drehte die Partie nach zwölf Minuten.

Magdeburg setzte sich erst auf drei Treffer ab und ließ bis zur Pause noch einen 4:0-Lauf folgen.

In doppelter Überzahl verkürzte Hamburg nach dem Seitenwechsel auf vier Treffer, weil Magdeburg gegen die intensive Abwehr wenig Lücken fand.