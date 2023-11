Super Globes: SC Magdeburg muss erstmal auf Weber verzichten!

Dammam/Magdeburg - Der SC Magdeburg und die deutsche Handball-Nationalmannschaft müssen für unbestimmte Zeit auf Rückraum-Spieler Philipp Weber (31) verzichten. Das gab der Verein am Mittwoch am Rande des IHF Super Globes im saudi-arabischen Dammam bekannt.

Enttäuschung bei Philipp Weber (31): Der Rückraum-Spieler muss nach dem ersten Sieg aussetzten. © Marius Becker/dpa

Der 31 Jahre alte Weber war im ersten Gruppenspiel ohne Fremdeinwirkung nach einem Sprungwurf ungünstig aufgekommen und hatte sich das linke Knie nach außen durchgedrückt.

"Wir werden noch keine Prognose abgegeben und warten die Untersuchungen in Deutschland ab. In Saudi-Arabien wird er auf jeden Fall nicht mehr zum Einsatz kommen", wird Trainer Bennet Wiegert (41) in der Mitteilung zitiert.

Ebenso wird der Handball-Bundesligist vorerst auf Rückraumspieler Michael Damgaard (33) verzichten müssen, der an muskulären Problemen laboriert. Ob er bei der inoffiziellen Vereinsweltmeisterschaft Spielzeit bekommen könne, sei unklar, hieß es.