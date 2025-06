Magdeburg hofft auf neues Handball-Märchen

Magdeburg - Die Jubel-Bilder vom Triumph 2023 lässt SCM-Trainer Bennet Wiegert (43) vor dem Showdown in der Handball -Königsklasse bewusst in der Schublade.

Alles in Kürze

SCM-Trainer Bennet Wiegert (43) glaubt an das Happy End einer bislang titellosen Saison. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

"Das ist Vergangenheit. Jetzt geht es um die Zukunft. Da brauche ich nicht in alten Videos herumzuwühlen. Die hole ich nicht heraus", sagte der Trainer des SC Magdeburg.

Gegen einen erneuten Coup beim Final Four der Champions League an diesem Wochenende in Köln hätte Wiegert natürlich nichts einzuwenden. Damit rechnen tut der 43-Jährige angesichts der starken Konkurrenz aber nicht.

"Ich weiß, wie schwer es wird, diesen Titel zu gewinnen", sagte der Coach des deutschen Vizemeisters.

Vor zwei Jahren schaltete der SCM in einem dramatischen Halbfinale den FC Barcelona im Siebenmeter-Werfen aus. Der Rekordsieger und Titelverteidiger ist am Samstag erneut der Gegner in der Vorschlussrunde.

Im zweiten Halbfinale treffen die Füchse Berlin und der französische Vizemeister HBC Nantes aufeinander.

"Ich wünsche mir für uns das Finale, egal gegen wen. Es wird schwer genug, dorthin zu kommen", sagte Wiegert.