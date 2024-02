Unfassbar: Dramatisches Ende der Serie! SCM verliert gegen Hannover

Hannover – Der Bart kann weg! Bennet Wiegert und sein SC Magdeburg können noch verlieren. Spannung pur in Hannover. Nachdem Grün-Rot auch in Niedersachsens Landeshauptstadt in der ersten Hälfte alles im Griff hatte, stand nach 60 Minuten eine 28:27-Niederlage fest. Die erste Niederlage nach einer Serie von 30 ungeschlagenen Spielen für den SCM!