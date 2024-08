Vierter Sieg? SC Magdeburg startet bei Club-WM mit leichter Vorrunde!

Magdeburg - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg kann bei der Club-WM vom 27. September bis 3. Oktober in Ägypten zum ersten Mal überhaupt den vierten Sieg in Serie holen.

Der SC Magdeburg wurde 2023 erneut Club-Weltmeister im Handball. (Archivbild) © Super Globe Media Team/dpa

Der Titelverteidiger hat dafür eine leichte Vorrundengruppe zugelost bekommen.

Die Elbestädter treffen in der Gruppe C auf die California Eagles (USA/28. September) und einen Tag später auf den Khaleej Club aus Saudi-Arabien, der bereits 2022 und 2023 in der Vorrunde besiegt wurde, teilte der SCM auf seiner Homepage mit.

Die 17. Ausgabe der Club-Weltmeisterschaft heißt statt IHF Super Globe nun IHF Club World Championship.

Alle Spiele werden in der 7.500 Zuschauern fassenden New Administrative Capital Hall in der noch namenlosen neuen Regierungs-Hauptstadt Ägyptens ausgetragen.

Neben dem SCM treten auch renommierte Teams wie der FC Barcelona, Veszprém oder Gastgeber Al-Ahly an.