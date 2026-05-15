Welthandballer Gidsel spricht über Zusammenbruch: "Saß allein in meiner Wohnung und habe geweint"

Berlin - Welthandballer Mathias Gidsel (27) spricht erstmals über besonders dunkle Zeiten in seinem Leben und die zwei Stimmen in seinem Kopf. Doch was steckt dahinter?

Mathias Gidsel (27) habe nach seinem WM-Debüt 2021 allein in seiner Wohnung gesessen und geweint. © Andreas Gora/dpa

In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schilderte der Starspieler der Füchse Berlin eindringlich, wie sehr er nach seinem WM-Debüt 2021 unter dem plötzlichen Ruhm gelitten habe.

"Die halbe Nation saß vor dem Fernseher, jeder kannte meine Geschichte, jeder wollte etwas von mir, und ich habe zu allem Ja gesagt. Es hätte eigentlich die beste Zeit meines Lebens sein sollen. Aber irgendwann hatte ich einen Zusammenbruch. Ich habe angefangen, um sieben Uhr abends ins Bett zu gehen, ich saß allein in meiner Wohnung und habe geweint", verriet der Olympiasieger, der damals zu den WM-Entdeckungen gehörte.

Fünf Jahre später hat mentale Gesundheit einen wichtigen Stellenwert im Leben des Dänen.

"Viele Leute haben gesagt: Such dir Hilfe, aber in den ersten ein, zwei Monaten habe ich immer noch gedacht: lasst mich, das kann ich selbst regeln. Dann habe ich aber doch Hilfe gesucht, zum Glück", sagte Gidsel und verriet: "Ich habe meinen Mentaltrainer, den ich jederzeit anrufen kann."

Heute wisse er, dass er ein anderes Mindset habe als die meisten Spieler.