Entsetzen beim Handball-Bundesligisten: Zwickau-Torhüterin gibt sofortigen Abschied bekannt!
Zwickau - Drei Punkte aus den letzten beiden Bundesliga-Spielen, Platz acht kurz vor dem Ende der Hauptrunde - sportlich sind die Handballerinnen vom BSV Sachsen Zwickau im grünen Bereich. Unruhe gibt es trotzdem. Torhüterin Thara Sieg (25) hat sich via Facebook von der Mannschaft verabschiedet - und das in der entscheidenden Phase der Saison! Dieses unkollegiale Verhalten dürfte einmalig sein.
Die 25 Jahre alte Sieg, die vor der Saison vom Bundesliga-Aufsteiger Halle-Neustadt gekommen war, stand am Sonntag beim überzeugenden 28:25-Erfolg der Zwickauerinnen gegen Neckarsulm schon nicht mehr im BSV-Kader.
Wenige Stunden später teilte sie ihre Entscheidung, den Verein sofort (!) zu verlassen, über Facebook und per E-Mail mit.
Das BSV-Präsidium reagierte am Montagabend mit Entsetzen: "Wir sind enttäuscht von der Art und Weise der Kündigung per E-Mail durch Thara Sieg. Wenn man so für offene Kommunikation wirbt, wie sie in ihren Beiträgen in den sozialen Medien schreibt, dann sind wir überrascht über den gewählten Weg. Das steht im krassen Widerspruch. Zusammenhalt, Respekt und Kampf bis zum Ende sind Tugenden für alle Mitglieder des BSV."
Trainer Norman Rentsch (46) wollte sich offiziell nicht zu dieser Personalie äußern. Es ist bereits die zweite Torhüterin, die ihm völlig unverhofft wegbricht.
Keeperin aus zweiter Mannschaft rückt auf
Ende Februar hatte sich Stamm-Keeperin Barbara Györi (29) nach der Vertragsunterschrift bei ihrem neuen Verein Neckarsulm umgehend einer Knie-Operation unterzogen.
Der BSV verpflichtete daraufhin das Riesentalent Lilly Janssen (19) aus Oldenburg. Die 19-Jährige wuchs in den letzten beiden Partien über sich hinaus. Sie parierte mehrere Male großartig und rettete so auch den Punkt beim 25:25 gegen ihren alten und ab Sommer wieder neuen Verein VfL Oldenburg.
Mit den beiden Auswärtsspielen am Mittwochabend (19 Uhr) beim Thüringer HC und am Samstag (19 Uhr) in Göppingen beenden die BSV-Girls die Bundesliga-Hauptrunde. Als zweite Torhüterin rückt die 21 Jahre alte Paulina Curth aus der zweiten Zwickauer Mannschaft auf.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/facebook.com/IMAGO / Eibner