Entsetzen beim Handball-Bundesligisten: Zwickau-Torhüterin gibt sofortigen Abschied bekannt!

Zwickau - Drei Punkte aus den letzten beiden Bundesliga-Spielen, Platz acht kurz vor dem Ende der Hauptrunde - sportlich sind die Handballerinnen vom BSV Sachsen Zwickau im grünen Bereich. Unruhe gibt es trotzdem. Torhüterin Thara Sieg (25) hat sich via Facebook von der Mannschaft verabschiedet - und das in der entscheidenden Phase der Saison! Dieses unkollegiale Verhalten dürfte einmalig sein.

BSV-Keeperin Thara Sieg (25) gab kurz vor dem Ende der Hauptrunde ihren Abschied bekannt. © Imago / Eibner

Die 25 Jahre alte Sieg, die vor der Saison vom Bundesliga-Aufsteiger Halle-Neustadt gekommen war, stand am Sonntag beim überzeugenden 28:25-Erfolg der Zwickauerinnen gegen Neckarsulm schon nicht mehr im BSV-Kader.

Wenige Stunden später teilte sie ihre Entscheidung, den Verein sofort (!) zu verlassen, über Facebook und per E-Mail mit.

Das BSV-Präsidium reagierte am Montagabend mit Entsetzen: "Wir sind enttäuscht von der Art und Weise der Kündigung per E-Mail durch Thara Sieg. Wenn man so für offene Kommunikation wirbt, wie sie in ihren Beiträgen in den sozialen Medien schreibt, dann sind wir überrascht über den gewählten Weg. Das steht im krassen Widerspruch. Zusammenhalt, Respekt und Kampf bis zum Ende sind Tugenden für alle Mitglieder des BSV."

Trainer Norman Rentsch (46) wollte sich offiziell nicht zu dieser Personalie äußern. Es ist bereits die zweite Torhüterin, die ihm völlig unverhofft wegbricht.