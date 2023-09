"Ich wurde 400 Mal vergewaltigt": Tennis-Star ging durch die Hölle

Die französische Regierung möchte untersuchen, was im Sportsystem schiefläuft und verbessert werden kann, damit solche Horror-Geschichten nicht mehr passieren können. (Symbolbild) © 123RF/loft39studio

Angelique Cauchy schätzt, dass sie mindestens 400 Mal vergewaltigt worden ist.

Besonders brutal verlief der Missbrauch während eines zweiwöchigen Trainingslagers im Westen Frankreich. "Er hat mich dreimal am Tag vergewaltigt. In der ersten Nacht bat er mich, in sein Zimmer zu gehen, und ich tat es nicht, dann kam er in meins. Es war schlimmer. Ich war im Gefängnis und konnte nicht raus, wenn ich wollte."

"Ich habe oft darüber nachgedacht, Selbstmord zu begehen", sagt die 36-Jährige vor einer offiziellen und erschütternden Anhörung der französischen Nationalversammlung in Paris Anfang September.

Grund für die Anhörung war das nationale Interesse Frankreichs, warum und wie es passieren konnte, dass so viele Jahre junge Mädchen unter einem Tyrannen zu leiden hatten, der scheinbar gedeckt wurde.

Denn offenbar wurde der Präsident ihres Tennis-Vereins über einige Vorfälle informiert. "Ja, aber er bringt uns Titel", soll er Le Parisien zufolge einmal über den Trainer erwidert haben.

Als wäre das nicht alles schon Horror genug, redete ihr Vergewaltiger auch noch ein, dass sie AIDS habe.

"Ich war zwischen 13 und 18 Jahre alt und dachte, ich hätte AIDS", sagte Cauchy.