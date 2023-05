Im Urlaub verstorben: Trauer um Wolff-Fuss-Assistent Michael Morhardt!

München - Große Trauer in der TV-Sport-Szene! Michael Morhardt, am besten bekannt als Assistent von Wolff-Christoph Fuss (46) bei Sky Sport, ist im Alter von nur 55 Jahren gestorben.

Michael Morhardt (†55) in seinem Element bei einer Fußballübertragung. © Screenshot/Instagram/morinho22

Das teilte sein ehemaliger Sky-Kollege Jörg Dahlmann (64) in einer traurigen Botschaft auf Instagram mit.

"Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache, das über Instagram zu sagen", begann Dahlmann sein Video, "ich möchte es dennoch tun, weil es mir am Herzen liegt. Ein Mensch ist von uns gegangen, der vielleicht mein bester Freund war, ein fantastischer Mensch, ein großartiger Typ, Michael Morhardt."

"Michael, wir werden immer an dich denken, aber dennoch ist es einfach fürchterlich, dass du so früh von uns gegangen bist", schloss Dahlmann seine Nachricht ab und schrieb dazu: "Michael, Du bleibst ewig in meinem Herzen! R.I.P."

Sein Post wurde zahlreich kommentiert, viele Beileidsbekundungen und Erinnerungen an Morhardt wurden geteilt.