Ironman Frankfurt: Gewinner musste sich beim Marathon übergeben

Frankfurt am Main - Die Ironman-Europameisterschaft am heutigen Sonntag in und um Frankfurt gewann der Norweger Kristian Blummenfelt souverän in 7:27:21 Stunden, obwohl er sich beim abschließenden Marathon übergeben musste.

Ironman Frankfurt: Kristian Blummenfelt aus Norwegen jubelt bei seinem Sieg im Ziel auf dem Römerberg. © Arne Dedert/dpa Zweiter hinter dem Olympiasieger von Tokio 2021 wurde der Brite Kieran Lindars (+4:53 Minuten) vor Gregory Barnaby (+6:23) aus Italien. Als bester Deutscher kam Jonas Hoffmann aus Münster als Sechster ins Ziel (+10:18). Der zweimalige Hawaii-Sieger Patrick Lange hat einen Erfolg bei der Ironman-Europameisterschaft in der Mainmetropole erneut verpasst, er hatte einen Rückstand von 11:49 Minuten auf den Sieger. Der 37 Jahre alte Triathlon-Star aus Bad Wildungen in Nordhessen quälte sich vor allem zu Beginn der Laufstrecke am Frankfurter Mainufer. In seinem Frust legte sich Lange sogar mit einem Zuschauer an, der ihn beleidigt haben soll.

Ironman-Sieger Kristian Blummenfelt (l) bekommt bei der Siegerehrung eine Bierdusche verpasst. © Arne Dedert/dpa