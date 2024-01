Junge Leichtathletin (†23) bricht beim Training zusammen und stirbt

Villarreal (Spanien) - Die Leichtathletin Alba Cebrián (†23) ist gestorben, nachdem sie während eines Trainings einen Herzstillstand erlitten hat. Am Montag verstarb die Spanierin auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Villarreal (Spanien) .

Dort angekommen blieb der Zustand der 23-Jährigen kritisch und am Montag schlug ihr Herz zum letzten Mal.

Wie das spanische Portal 20 Minutos berichtete, erlitt die Läuferin Alba Cebrián am vergangenen Donnerstag einen Herzstillstand. Ein zufällig anwesender Arzt leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und führte eine Herzmassage durch, bis der Krankenwagen eintraf.

Die Trauer in der spanischen Leichtathletik-Gemeinschaft ist riesengroß. © 123RF/freedommaster

"Wir alle, die wir dem LeichtathletikKlub Celtíberas de Soria angehören, sind am Boden zerstört, den Tod unserer Kollegin Alba Cebrián Chiva bekannt geben zu müssen", teilte der Klub auf X (ehemals Twitter) mit und fügte hinzu: "Wir werden dich immer in Erinnerung behalten, Alba."

Auch der Leichtathletikverband zeigte sich zutiefst erschüttert.

"Wir werden sie so in Erinnerung behalten, wie sie es liebte: beim Laufen und Hindernisse-Überwinden. Und immer mit diesem ihr so eigenen Lächeln", teilte der Verband mit.

Die aus Les Alqueries stammende Athletin vertrat seit drei Jahren den Club Atletismo Celtíberas de Soria, der in der Ehrendivision, der höchsten spanischen Liga, vertreten ist.

Ihr Spezialität war der 3000-Meter-Hindernislauf, aber auch über 1500 Meter ging sie erfolgreich auf Medaillenjagd.