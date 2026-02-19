Brisante Fotos auf Instagram: Wechselt deutscher Leichtathletik-Star etwa die Sportart?

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Nanu, was macht denn Gina Lückenkemper (29) da? Die schnellste Frau Deutschlands posiert auf einmal mit einem ungewohnten Accessoire auf Instagram: einem Bob! Im Outfit der deutschen Bob-Pilotinnen lässt sich die Sprinterin zusammen mit Teamkollegin Alexandra Burghardt (31) im Olympia-Eiskanal in Cortina d'Ampezzo ablichten. Steht bei der 29-Jährigen etwa eine Karriere-Neuausrichtung bevor?

Wechselt Deutschlands schnellste Frau Gina Lückenkemper (29) etwa die Sportart? © Oliver Weiken/dpa

"Training lief gut! Es ist Zeit für den Zweier-Bob, auf den ihr alle gewartet habt", schrieb Burghardt zu den Bildern und teaserte damit tatsächlich einen Wechsel Lückenkempers in den Eiskanal an.

Burghardt selbst hatte es vor wenigen Jahren vorgemacht: Als Anschieberin von Mariama Jamanka (35) hatte die Leichtathletin 2022 Olympia-Silber gewonnen, mit ihrem starken Antritt den Grundstein für den Erfolg des Duos in Peking gelegt.

Damit ist sie erst die zweite deutsche Sportlerin, die dank Staffel-Bronze in Paris 2024 sowohl bei Olympischen Sommerspielen als auch bei Olympischen Winterspielen eine Medaille geholt hat. Zieht Lückenkemper jetzt also nach?

Zumindest nicht auf der Stelle, denn die 100-Meter-Europameisterin von 2022 peilt erst einmal die nächsten Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles an, wie sie vor wenigen Tagen bereits bei Sport1 verriet. Danach ist jedoch alles offen!

"Ich muss dann ja auch erstmal weitergucken, ob ich dann überhaupt noch sage, ich möchte gerne Sport weitermachen oder wie ich generell weitermachen möchte. Deswegen lasse ich das jetzt mal alles offen. Alles ist möglich", schloss Lückenkemper einen Ausflug in den Bobsport explizit nicht aus.