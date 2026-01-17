Trauer um 18-Jährige! Hauptstadt-Klub teilt Tod von Leichtathletin mit

Zagreb (Kroatien) - Schock-Meldung aus Kroatien: Im Alter von nur 18 Jahren ist die Leichtathletin Iva Jović gestorben.

Iva Jović (†) wurde nur 18 Jahre alt. © Facebook, Haak Mladost Zagreb

Am Donnerstag bestätigte ihr Verein Haak Mladost Zagreb den plötzlichen Tod der Athletin: "Mit unsagbarer Trauer und tiefem Schmerz verabschieden wir uns von unserer unendlich geliebten Iva Jović", hieß es in dem emotionalen Facebook-Statement.

Jović, die am Anfang ihrer sportlichen Laufbahn stand, sei demnach bereits am Dienstag überraschend verstorben. Nähere Angaben zur Todesursache wurden jedoch nicht gemacht.

Besonders tragisch: Drei Tage zuvor hatte die junge Kroatin noch sportlich für Aufsehen gesorgt. Bei einem Hallenmeeting im slowenischen Maribor übertraf sie nämlich im Weitsprung mit 5,76 Metern ihre persönliche Bestleistung.