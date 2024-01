Doping-Schock im Olympia-Jahr: Deutsche Leichtathletin positiv getestet!

Sara Benfares' (22) Dopingprobe schlug auf gleich zwei verbotene Substanzen an. © Michael Kappeler/dpa

Im Juli und August 2024 stehen die Olympischen Sommerspiele in Paris an - doch eine Deutsche wird vermutlich nicht an den Start gehen dürften!

Wie ihr Verein LC Rehlingen dem Saarländischen Rundfunk (SR) bestätigte, seien in Sara Benfares' A-Probe verbotene Medikamente entdeckt worden.

Laut der Saarländischen Zeitung soll es sich dabei sowohl um das Blutdoping-Mittel EPO als auch um Testosteron handeln, weshalb Benfares vorübergehend von der NADA suspendiert wurde und bereits am heutigen Montag eine Anhörung in Bonn stattfand.

Nicht nur die NADA reagierte umgehend auf den Vorfall, gegen die 22-Jährige läuft derzeit auch ein Suspendierungsverfahren des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Zudem wurde sie vorläufig aus "Team Saarland für Olympia 2024" ausgeschlossen und erhält bis zur Klärung des Falls keine finanzielle Unterstützung der Sportstiftung Saar mehr.

Dies sei eine ganz üble Angelegenheit, teilte Lothar Altmeyer, Präsident des Saarländischen Leichtathletik-Verbands (SLR), dem SR mit. Genauere Details seien dem Verband aber noch nicht bekannt.

Die 22-Jährige selbst sowie ihr Anwalt wollten sich zum Sachverhalt bisher nicht äußern.