Europameister zieht mit halbem Bart alle Blicke auf sich: Was ist da los?

"Es ist einfach etwas, das ich von Anfang an mache, da war es ein Glücksbringer", sagte er 2022 in München, jetzt mache er es aber nur noch manchmal.

Sein halber Bart ist sein Markenzeichen: Gianmarco Tamberi trägt sogar Socken mit seinem eigenen Gesicht inklusive markanter Behaarung. © Oliver Weiken/dpa

Bei seiner Heim-Europameisterschaft in Rom ging Tamberi jedenfalls wieder in die Vollen - und das nicht nur in seinem Gesicht. Der 32-Jährige trug sogar Socken, auf denen sein Gesicht mit der markanten Behaarung zu sehen war!

Und ob mit oder ohne Bart - sportlich kann Tamberi aktuell ohnehin niemand das Wasser reichen. Dem Serien-Titelsammler der letzten Jahre hätten 2,31 Meter zum EM-Sieg gereicht, trotzdem machte er weiter und sicherte sich übersprungenen 2,37 Meter überlegen auch noch den EM-Rekord.



Damit ist er auch bei den in wenigen Wochen beginnenden Olympischen Sommerspielen in Paris, bei denen er sein Land als Fahnenträger vertreten darf, wieder der große Favorit - und wird seine Fans bei der Mission Titelverteidigung sicher wieder mit seinem Look in seinem Bann ziehen.