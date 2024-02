Karriereende mit 33: Deutscher Kugelstoß-Weltmeister hört auf

Kugelstoß-Weltmeister David Storl (33) gibt sein Karriereende bekannt. (Archivbild) © Bernd Thissen/dpa

Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Mittwoch mitteilte, wird der 33 Jahre alte Storl am Freitag im Rahmen der Kugelstoß-Wettbewerbe bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig verabschiedet.

Der letzte Wettkampf des Athleten vom SC DHfK Leipzig liegt bereits 20 Monate zurück. Nach seinem Bandscheibenvorfall im Jahr 2021 sei es schwierig geworden, sagte Storl in der Mitteilung und betonte: "Irgendwann steht das, was du riskierst, nicht mehr im Verhältnis zu dem, was du gewinnen kannst."

2011 wurde er im südkoreanischen Daegu mit 21,78 Metern jüngster Kugelstoß-Weltmeister und verteidigte den Titel zwei Jahre später in Moskau.

Insgesamt sammelte der Sachse 19 internationale Medaillen und gehörte über viele Jahre zu den Aushängeschildern der deutschen Leichtathletik.

"Ich bin schon sehr zufrieden, ich habe ja ganz schön was erreicht", unterstrich Storl. Inzwischen steht die Familie im Mittelpunkt, Storls Ehefrau erwartet das vierte Kind. "Am dankbarsten bin ich meiner Frau und meinen Kindern, dass sie mich auf diesem Weg unterstützt und begleitet haben", betonte er.