Er wollte dieses Jahr zu Olympia: Marathon-Star (34) erleidet Herzinfarkt

Der Schweizer Langstrecken-Läufer Adrian Lehmann (34) hat im Training für den Zürich-Marathon einen Herzinfarkt erlitten. © IMAGO / camera4+

Eigentlich wollte er am Sonntag in Zürich am Start stehen und dort seinen Schweizer Meistertitel verteidigen, doch daraus wird jetzt nichts.

Wie seine Angehörigen über den Schweizer Leichtathletikverband ausrichten ließen, erlitt Lehmann in den letzten Vorbereitungen für Sonntag einen Herzinfarkt.

"Dank Nothilfe vor Ort und funktionierender Rettungskette konnte Adrian zeitnah medizinisch versorgt und hospitalisiert werden", teilte die Familie mit.

Der Zustand des Langstreckenläufers sei stabil, er bleibe aber bis auf Weiteres unter ärztlicher Überwachung: "Die weiteren medizinischen Schritte werden laufend beurteilt, Prognosen zum weiteren Verlauf sind zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich."

Damit sei selbstverständlich auch der Start beim Zürich-Marathon mit dem potenziellen vierten Meistertitel sowie der Angriff in Richtung Olympia-Ticket vom Tisch.