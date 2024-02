Nach Sturz in den Einstichkasten: Stabhochsprung-Star Lita Baehre feiert Comeback!

Stabhochsprung-Star Bo Kanda Lita Baehre (24) gibt beim Istaf Indoor in Düsseldorf nach langer Verletzungspause sein Comeback. © Sven Hoppe/dpa

Der 24-Jährige tritt an diesem Sonntag beim Istaf Indoor in seiner Heimstadt Düsseldorf an. Vorbereitet hat sich Lita Baehre dafür seit dem vergangenen November in Südafrika.

Der Start in Düsseldorf ist auch der Auftakt in die Olympia-Saison. Die internationale Norm für die Spiele im Sommer in Paris hatte er bereits im vorigen Juli mit seinem Sprung über 5,82 Meter bei den deutschen Meisterschaften erfüllt.

Wenig später stürzte Lita Baehre beim Diamond-League-Meeting in Monaco in den Einstichkasten, musste am Meniskus operiert werden und für die WM in Budapest absagen.

Lita Baehre geht mit großer Vorfreude in sein Comeback, bei dem der langjährige Leverkusener erstmals für ART Düsseldorf antreten wird. Die Entscheidung, sich während des deutschen Winters in Südafrika vorzubereiten, sei richtig gewesen, sagte er in einer Mitteilung der Veranstalter am Freitag.