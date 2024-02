Olympia-Aus! Deutsche Leichtathletik-Hoffnung reißt sich beim Anlauf die Achillessehne

Cottbus - Großer Schock beim 20. Springermeeting in Cottbus! Deutschlands Hochsprung-Hoffnung Blessing Enatoh (21) verletzt sich schwer beim Anlauf und muss sämtliche Olympia-Ambitionen begraben.

Extrem bitter für die Raketenstarterin, die 2023 für das Team Deutschland bei internationalen Wettkämpfen teilnahm und sich auf bestem Weg in die deutsche Spitzenklasse befand! Bei den Olympischen Spielen im August muss sie zuschauen.

"Schlechte Nachrichten, Leute, aber es sind nicht die schlechtesten Nachrichten, die möglich sind. Achillessehnenabriss. Die Saison ist vorbei. Aber das Leben geht weiter!", teilte Enatoh am späten Abend via Instagram mit.

Es war an jenem Mittwochabend ein routinemäßiger Anlauf für den "neuen Stern am deutschen Hochsprung-Himmel" ( Deutscher Leichtathletik Verband ) und doch vertrat sich die Berlinerin unglücklich, sodass sie zu Boden ging.

Immerhin gab es am Mittwochabend in der Lausitz Arena eine positive Nachricht aus deutscher Sicht: Imke Onnen (29) präsentierte sich mit 1,94 Meter in bemerkenswerter Frühform und wurde Zweite hinter Weltmeisterin Jaroslawa Mahutschich (2,04 Meter).