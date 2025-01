Olympia-Medaillengewinner von Polizei geschockt und festgenommen!

Miami Beach (USA) - Bei den Olympischen Spielen in Paris gewann US-Sprinter Fred Kerley (29) noch die Bronzemedaille über 100 Meter. Rund ein halbes Jahr später macht er aber Schlagzeilen außerhalb des Sports: Der 29-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und sogar mit einem Elektroschocker getasert!

US-Sprinter Fred Kerley (29) wurde in den USA festgenommen. © Sven Hoppe/dpa

Wie unter anderem NBC berichtet, sei der Sprint-Star in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) in Miami Beach in Gewahrsam genommen worden, nachdem er sich aggressiv gegenüber Polizeibeamten verhalten habe.

So habe sich der 29-Jährige einem Tatort, an dem die Polizei gerade ermittelte, genähert und die Anweisung der Polizei missachtet, sich wieder zu entfernen - offenbar wollte er zu seinem Auto, dass sich in unmittelbarer Nähe befand.

Laut der Polizei sei Kerley dann "zunehmend aggressiv" geworden, es kam zum Handgemenge. Videoaufnahmen vom Ort des Geschehens zeigen, wie die Beamten auf den 29-Jährigen einschlugen und schließlich sogar einen Taser einsetzen, um ihn in Gewahrsam nehmen zu können.

Jetzt muss sich Kerley wegen Widerstands gegen die Festnahme ohne Gewaltanwendung, Körperverletzung gegen einen Beamten und ordnungswidrigen Verhaltens verantworten, verbrachte die restliche Nacht zu Freitag im Gefängnis.

Nachdem er bereits einen Termin vor Gericht hatte, wurde er im Laufe des Freitags allerdings wieder freigelassen.