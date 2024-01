Er wurde nur 29: Stabhochsprung-Gemeinschaft trauert um Ex-Weltmeister!

Sein größter Erfolg: 2015 konnte sich Shawn Barber (†29) die WM-Goldmedaille im Stabhochsprung sichern. © DPA

Wie sein Berater Paul Doyle gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte, verstarb Barber am Mittwoch in seinem Haus in Kingwood, Texas an "medizinischen Komplikationen".

Woran Barber genau gelitten hatte, ist nicht bekannt, er soll jedoch schon seit Längerem gesundheitliche Probleme gehabt haben.

"Shawn war nicht nur ein unglaublicher Sportler, sondern auch ein so herzensguter Mensch, der immer andere über sich selbst gestellt hat", sagte Doyle über seinen Schützling.

Und weiter: "Es ist tragisch, einen so guten Menschen in einem so jungen Alter zu verlieren".

Die Sternstunden seiner Karriere erlebte Barber 2015, als er sich nach Gold bei den panamerikanischen Meisterschaften bei der WM in Peking gar zum weltbesten Stabhochspringer aufschwang.

Ganz knapp vor dem höhengleichen Deutschen Raphael Holzdeppe (34) sicherte sich Barber als erster Kanadier den WM-Titel - im Alter von gerade einmal 21 Jahren!