Starker Saisonstart! Dresdner Olympia-Hoffnung läuft fast auf Anhieb die Norm

In der Weltrangliste ist der EM-Fünfte von 2022 (München) deutlich geklettert und könnte in Rom (7. bis 12. Juni) nach einer Medaille greifen. Die EM-Norm hat der Sachse selbstverständlich mit der Leistung in der Tasche. Und zuletzt sagte er immer: "Ich schaue jetzt nur auf die EM."

Dass Bebendorf lediglich zwei Sekunden bis zur Paris-Norm fehlen, hatte in Polen einen Grund. "Ich fühlte mich nach zwei Kilometern so gut und habe gesehen, dass ich auf Olympia-Norm-Kurs bin", so das Ass vom Dresdner SC. "In der letzten Runde habe ich alles gegeben und freue mich sehr über den guten Einstieg."