Nächste Bestzeit für Karl Bebendorf! Bestechende Form vor den Finals in Dresden

Turku - "Ich lasse ihn gern in dem Glauben, dass er der Schnellere ist", meinte Karl Bebendorf (29) auf der Heimreise am Mittwoch vom finnischen Turku nach Dresden. Beim zweiten Meeting in Skandinavien binnen weniger Stunden hatte er mit 8:11,52 Minuten seine persönliche Bestzeit erneut um ein paar Sekunden verbessert, aber dem deutschen Konkurrenten Frederik Ruppert (28) den Vortritt lassen müssen.