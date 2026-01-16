Trauer um 18-Jährige! Hauptstadt-Klub teilt Tod von Leichtathletin mit
Zagreb (Kroatien) - Schock-Meldung aus Kroatien: Im Alter von nur 18 Jahren ist die Leichtathletin Iva Jović gestorben.
Am Donnerstag bestätigte ihr Verein Haak Mladost Zagreb den plötzlichen Tod der Athletin: "Mit unsagbarer Trauer und tiefem Schmerz verabschieden wir uns von unserer unendlich geliebten Iva Jović", hieß es in dem emotionalen Facebook-Statement.
Jović, die am Anfang ihrer sportlichen Laufbahn stand, sei demnach bereits am Dienstag überraschend verstorben. Nähere Angaben zur Todesursache wurden jedoch nicht gemacht.
Besonders tragisch: Drei Tage zuvor hatte die junge Kroatin noch sportlich für Aufsehen gesorgt. Bei einem Hallenmeeting im slowenischen Maribor übertraf sie nämlich im Weitsprung mit 5,76 Metern ihre persönliche Bestleistung.
Haak Mladost Zagreb trauert um Iva Jović (†18)
"Dieser Erfolg zauberte ihr ein größeres Lächeln als je zuvor, mit dem sie alle um sich herum erleuchtete. Genau dieses Lächeln war ihre Unterschrift und ein Geschenk, das sie uns immer gegeben hat", schrieb der Hauptstadt-Klub.
Jović laufe nun auf den himmlischen Ebenen weiter und breche dabei Rekorde mit einem Lächeln.
"Jetzt wissen wir, dass sie unsere größte Unterstützung von oben ist", erklärte der Verein in rührenden Worten und hob damit die große Lücke hervor, die ihr Tod hinterlässt.
Titelfoto: Fotomontage: Facebook, Haak Mladost Zagreb