Mit nur 17 Jahren! Nachwuchs-MMA-Kämpfer stirbt bei schwerem Unfall

Tuzla (Bosnien und Herzegowina) - Die Kampfsportszene in Bosnien und Herzegowina steht unter Schock, trauert um ein hoffnungsvolles MMA-Talent. Mit gerade einmal 17 Jahren ist Zein Jusufović völlig überraschend verstorben.

Alles in Kürze

Zein Jusufović (†17) kam offenbar bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. © Facebook/Tuzla Combat Academy

Der Nachwuchs-Athlet sei nach Angaben mehrerer Medien durch einen Verkehrsunfall in Tuzla aus dem Leben gerissen worden. Die Behörden bestätigten auf TAG24-Nachfrage das tödliche Unglück im Nordwesten der Industriestadt, ohne aber die Identität des Opfers zu nennen.

Jusufovićs Sportverein, bei dem er Mitglied war, äußerte sich nicht zu den genauen Umständen, gab den tragischen Tod des jungen Fighters jedoch auf der Social-Media-Plattform Facebook bekannt.

"In tiefer Trauer und Unglauben informieren wir Freunde, Sportgemeinschaft und allen lieben Menschen, dass unser Bruder, Freund und Kamerad Zein Jusufović, MMA-Kämpfer und stolzes Mitglied der Tuzla Combat Academy (TCA) zu früh von uns gegangen ist", heißt es in der am Mittwochnachmittag veröffentlichten Stellungnahme.

"Zein war ein wahrer Kämpfer - im Käfig und im Leben. Mit seiner Kraft, seinem Mut und seinem Charakter hat er unauslöschliche Spuren in unseren Herzen und in unserem Fitnessstudio hinterlassen", fügte der Klub hinzu.

Jusufović, dem nicht wenige eine vielversprechende Karriere als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer prophezeit hatten, verzeichnete in der Vergangenheit bereits erste Medaillen-Erfolge, trat zudem mehrfach bei der Promotion "Bosnian Fighting Championship" (BFC) auf. Doch wie kam der Sportler ums Leben?