03.09.2023 16:23 "Bitterste Seite des Sports": Rallye-Copilotin (†29) nach Unfall verstorben

Bárbara Gómez Oubel verstarb am Samstag nach einem Rallye-Unfall in Spanien in ihrer Rolle als Copilotin.

Von Alexander Angierski

León (Spanien) - Für Motorsport-Enthusiasten weltweit ist es ein dunkler Tag. Die Rallye Valle de Laciana in León (Spanien), ein prestigeträchtiges Event im internationalen Rallye-Kalender, wurde durch den tragischen Tod von Bárbara Gómez Oubel (†29), einer talentierten Beifahrerin, überschattet. Bárbara Gómez Oubel (†29) musste ihr Leidenschaft mit dem Leben bezahlen. © Screenshot/Facebook/Bárbara Gómez Oubel Wie die renommierte spanische Sportzeitung "Marca" berichtete, wurde die 29-Jährige am Samstag in einen schweren Rennunfall an der Seite ihres langjährigen Piloten Celestino Iglesias Duarte (29) im Ford Fiesta verwickelt. Während des dritten Durchgangs durch einen schwierigen Abschnitt in Leitariegos geriet das Fahrzeug in einer scharfen Kurve außer Kontrolle. Die Soforthilfe von den medizinischen Teams vor Ort war unverzüglich, aber trotz aller Bemühungen konnte das Leben von Gómez nicht gerettet werden. Dynamo Dresden Darum muss Dynamo gegen Ingolstadt anders planen Pilot Iglesias wurde mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, nach ersten Berichten ist sein Zustand stabil! Bárbara Gómez Oubel wollte Frauen motivieren, im Motorsport Fuß zu fassen In so einem Ford Fiesta raste Bárbara Gómez Oubel als Copilotin durch die Landschaften. (Symbolbild) © SIMON MAINA / AFP Als Zeichen des Respekts und der Trauer wurde entschieden, die Rallye Valle de Laciana vorzeitig zu beenden! Der betroffene Abschnitt wurde neutralisiert und die geplanten fünf Sonderprüfungen gestrichen. Das Laciana Motor Team, für das Gómez und Iglesias antraten, zeigte sich tief betroffen. In einem emotionalen Statement beschrieben sie die tiefe Trauer und den Schock, der das gesamte Team ergriffen hat. Transfermarkt Deadline Day im Ticker: Drittligist Essen lässt auf den letzten Drücker zwei Spieler ziehen! Sie sprachen der Familie von Bárbara Gómez und der Familie Iglesias ihr tiefstes Beileid und ihre uneingeschränkte Unterstützung aus. "Heute mussten wir die bitterste Seite des Rennsports erleben", leiteten das Team sein Statement auf X (ehemals Twitter) ein. Mit Bárbara Gómez Oubel verlässt eine der wenigen Frauen die Motorsport-Bühne, die hoch motiviert war, sich in der Männerdomäne durchzusetzen und als Vorbild mehr Frauen in den Sport zu bewegen. Laut der "La Voz de Galicia" sagte die Sportlerin einst: "Ich will immer die Beste sein und schaue mir die Rennen vieler Fahrer an. Immer mehr Frauen sind als Beifahrerinnen zu sehen."

Titelfoto: Bildmontage: SIMON MAINA / AFP, Screenshot/Facebook/Bárbara Gómez Oubel