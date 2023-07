Fährt diese Frau bald für ein Formel-1-Team?

Paris (Frankreich) - Ab kommendem Jahr werden alle zehn Formel-1-Teams eine Frau in der F1-Academy starten lassen.

Chris Graythen/Getty Images via AFP

Vor einem Monat gewann die einzige deutsche Pilotin der Rennserie sensationell im niederländischen Zandvoort ihr erstes Rennen in der F1-Academy.

Aktuell führt Marta García (22, Spanien) die Meisterschaft an. Carrie Schreiner (24) aus Deutschland liegt auf Platz zehn.

In diesem Jahr startetet F1-Academy als Nachfolgewettbewerb mit neuen Investoren durch und hat bereits fünf von insgesamt sieben Rennen in der Saison 2023 absolviert.

Die F1-Academy wird von allen Formel-1-Teams unterstützt, aber in der kommenden Saison wird ein neues Konzept eingeführt.

Laut BBC wird jedes F1-Team eine Fahrerin nominieren, die im Namen des Rennstalls in einem Boliden in den Teamfarben an der Meisterschaft teilnimmt. Die verbleibenden fünf Startplätze sollen von anderen Formel-1-Partnern nominiert und unterstützt werden.

Dies stellt einen weiteren Versuch dar, Frauen in die Königsklasse des Motorsports zu bringen.