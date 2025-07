Arbeiten Horner und gefeuerte Red-Bull-Mitarbeiterin nach Skandal bald wieder zusammen?

USA - Dieses mögliche Wiedersehen macht bestimmt keine Freude: Mit einem Skandal um sexuell anzügliche Nachrichten schlug Christian Horner (51) als Red-Bull-Teamchef hohe Wellen, gehen musste er am Ende aber wegen der sportlichen Misere. Die Frau, die ihn beschuldigte, hat sich inzwischen ebenfalls aus Fuschl am See verabschiedet. Doch neue Jobs könnten die beiden bald wieder vereinen.