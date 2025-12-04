Formel-1-Team benennt sich um: So gewöhnungsbedürftig heißt der Rennstall jetzt
Abu Dhabi (VAE) - Neuer Name im Formel-1-Zirkus! Schon 2024 stieg Toyota als technischer Partner von Haas wieder in die Formel 1 ein, jetzt wird der japanische Autobauer noch präsenter und wird zum Namenssponsor des US-amerikanischen Rennstalls. Der neue Name des Königsklassen-Teams ist gewöhnungsbedürftig: Ab sofort hört der Rennstall auf den Titel "Toyota Gazoo Racing Haas F1 Team".
Immerhin wird der Bandwurm-Name abgekürzt, sodass in den Startlisten TGR Haas F1 Team zu lesen sein wird.
Damit ist Toyota 17 Jahre, nachdem sich der Rennstall des japanischen Autobauers (für den unter anderem Ralf Schumacher (50) an den Start ging) aus der F1 zurückgezogen hatte, zumindest namentlich wieder präsent. Über eine Rückkehr als Werksteam ab 2031, wenn das nächste Motor-Reglement greift, wird allerdings schon fleißig spekuliert.
Jetzt geht der Konzern allerdings erst einmal den Schritt als Titelpartner von Haas, im Januar soll der neue Bolide mit den Toyota-Schriftzügen darauf offiziell vorgestellt werden.
Im Cockpit ändert sich zumindest vorerst nichts, Haas geht wie schon in der aktuellen Saison mit Oliver Bearman (20) und Esteban Ocon (29) an den Start. In der laufenden Saison liegen die beiden auf dem 13. bzw. 16. Platz der Fahrerwertung, in der Konstrukteurswertung springt vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi Rang acht heraus.
Formel 1: Namenssponsoring führt zu absurden Team-Bezeichnungen
Der neue Name reiht sich zwischen weiteren kuriosen offiziellen Bezeichnungen ein, die sich durch Namenssponsoring ergeben.
So heißt Sauber, der Rennstall des einzigen deutschen Formel-1-Fahrers Nico Hülkenberg (38), offiziell Stake F1 Team Kick Sauber, der Nachwuchs-Rennstall von Red Bull hört gar auf den Namen Visa Cash App Racing Bulls F1 Team.
Einer der absurdesten Team-Namen ist durch die Toyota-Übernahme jetzt übrigens Geschichte: Haas braust aktuell noch als MoneyGram Haas F1 Team über die Rennstrecke.
