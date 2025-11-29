Formel-1-Hammer: Serien-Weltmeister liebäugelt mit Rücktritt - "Könnte morgen aufhören"

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen liebäugelt offen mit einem Rückzug aus dem Motorsport. Grund dafür sind neue Regeln ab der kommenden Saison.

Von Jonas Reihl

Lusail (Katar) - Er gehört zur Formel 1 wie der Motor in die Boliden und die Luft in die Reifen: Max Verstappen (28). Doch schon bald könnten die Fans auf den amtierenden Weltmeister verzichten müssen.

Max Verstappen (28) wurde in den vergangenen vier Jahren Formel-1-Weltmeister. © Altaf Qadri/AP/dpa Vor dem Großen Preis von Katar in Lusail am Sonntag (17 Uhr) hat er 25 Punkte Rückstand auf den WM-Führenden Lando Norris (26) im McLaren. Bei noch insgesamt 58 zu vergebenden Zählern hat er also durchaus noch Chancen auf die Titelverteidigung. Doch die hat in seiner aktuellen Gedankenwelt offenbar so gar keinen Platz - stattdessen beschäftigt sich der 28-Jährige mit seiner ganz persönlichen Zukunft. Und die liegt - zum Leidwesen vieler Fans - nicht unbedingt in der Königsklasse des Rennsports. Grund dafür sind vor allem die neuen Regeln, die in der Formel 1 in der kommenden Saison gelten: ab 2026 müssen die Boliden insgesamt kleiner und leichter sein. Zudem müssen bei den Hybridmotoren 50 Prozent der Gesamtleistung durch die verbaute Batterie kommen. Formel 1 Piastri siegt im Sprint und verkürzt! F1-Titelrennen spitzt sich weiter zu Änderungen, die der viermalige Weltmeister kritisch sieht: "Alles hängt von den neuen Regeln ab, ob sie gut sind und Spaß machen. Wenn sie keinen Spaß machen, sehe ich mich nicht weitermachen", so Verstappen gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA.

Gehört das Bild von Max Verstappen in seinem Red Bull schon bald der Vergangenheit an? © Darko Bandic/AP/dpa

Trotz Vertrag bei Red Bull: Max Verstappen könnte Formel 1 "problemlos morgen" verlassen