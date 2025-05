Nächster Personal-Knall in der Formel 1: Diesem Fahrer droht das Blitz-Aus

Miami (USA) - War's das schon für ihn? Im sechsten Formel-1-Rennen der Saison blieb Alpine-Fahrer Jack Doohan (22) bereits zum sechsten Mal ohne Punkte, schied am Sonntagabend in Miami sogar schon in der ersten Runde aus. Der frühe Crash könnte das Aus des 22-Jährigen besiegelt haben.