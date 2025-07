Sensation in Silverstone: Hülkenberg fährt erstmals aufs Formel-1-Podest

Von Christian Hollmann

Silverstone (Großbritannien) - Nico Hülkenberg hat es erstmals in seiner langen Formel-1-Karriere auf das Podest geschafft. Mit dem völlig unerwarteten dritten Platz beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone endete für den 37-jährigen Rheinländer in seinem Kick Sauber eine nicht enden wollende Durststrecke.