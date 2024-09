Strafen-Hagel bei der Formel 1! Hamilton kurz vor Rennbeginn sanktioniert

Baku (Aserbaidschan) - Nächste Strafe vor dem Großen Preis von Baku! Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (39) wird kurz vor Beginn des Rennens in Aserbaidschan strafversetzt - er muss den Grand Prix aus der Boxengasse heraus starten.

Lewis Hamilton (39) wäre eigentlich von Platz sieben aus ins Rennen gegangen. © Hasan Bratic/dpa

Am Auto des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters wurden nach dem Qualifying Motorenteile getauscht. Damit überschreitet Mercedes erlaubte Anzahl an Motorenteilen, die in einer Saison verwendet werden dürfen, die Folge ist der Verlust von Quali-Platz sieben.

Die gleiche Strafe ereilt auch Alpine-Fahrer Esteban Ocon (27), dieser hatte das Qualifying aber ohnehin auf dem letzten Platz beendet, nachdem er seinen Boliden früh gecrasht hatte.

Damit wird die Qualifikation langsam ad absurdum geführt, schließlich sind es mit Hamilton und Ocon bereits vier Starter, die nicht auf ihrem erfahrenen Platz ins Rennen gehen werden.

Bereits vor dem Qualifying am gestrigen Samstag hatte festgestanden, dass der für Sauber fahrende Chinese Zhou Guanyu (25) ans Ende des Feldes versetzt wird, weil er ebenfalls neue Motorenteile verbaut hatte.