Zu viele Freundinnen: Formel-1-Star staucht TV-Regie zusammen

Singapur - Zu viel Ablenkung und zu wenig Rennsport? Williams-Pilot Carlos Sainz (31) hat sich nach dem Großen Preis von Singapur über die TV-Regie der Formel 1 beschwert. Diese soll ihre Kameras inzwischen etwas zu häufig auf Blickfänger neben der Strecke richten.

Carlos Sainz (31, r.) mit seiner Freundin Rebecca Donaldson (30) beim Großen Preis von Singapur. © IMAGO / NurPhoto

Der Spanier war im Stadtstaat von Startplatz 18 auf noch auf den zehnten Rang gedüst, auch sein Landsmann Fernando Alonso (44) legte im Aston Martin eine starke Aufholjagd hin, die mit Rang sieben belohnt wurde.

Im Fernsehen sei von den Überholmanövern des iberischen Duos aber kaum etwas zu sehen gewesen, wie der 31-Jährige im Interview in der Radioshow "El Partidazo de Cope" bemängelte.

"Es ist mittlerweile zu einem Trend geworden, es muss für sie irgendwann einmal funktioniert haben, dass die Leute es interessant fanden, unsere Freundinnen, bekannte Persönlichkeiten im Fernsehen zu sehen, ihre Reaktionen und so weiter", so Sainz.

Tatsächlich war während der Übertragung immer wieder seine Partnerin Rebecca Donaldson (30) eingeblendet. Für das englische Model opferten die TV-Verantwortlichen einige Highlights auf der Strecke.