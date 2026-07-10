Heute geht's los! MotoGP macht die ganze Region rasend

Hohenstein-Ernstthal - Das Warten hat für die Motorsportfans ein Ende: Zum 28. Mal steigt am Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz das große MotoGP-Wochenende – eines der größten deutschen Einzelsportevents. Rund 200.000 Besucher werden ab Freitag erwartet.

Die ersten Camper sind bereits auf dem Ankerberg angekommen. © Uwe Meinhold

Auf dem rund einen Kilometer entfernten Ankerberg herrscht Festivalstimmung. Innerhalb weniger Wochen wird die drei Hektar große Ackerfläche zum Camping- und Partygelände.

Rund 3500 Camper schlagen hier ihre Zelte auf, insgesamt rechnen die Veranstalter mit etwa 10.000 Besuchern. Zwei Bühnen, zahlreiche Imbissstände und eine neue, 46 Meter hohe Riesenschaukel sorgen für Unterhaltung.

"Das Auf- und Abbauen ist schon hart. Wir fangen vier bis fünf Wochen vorher an. Wasser und Strom muss alles verlegt werden", sagt Geländechefin Luisa Drummer (37).

Seit Mittwoch wird bereits gefeiert. Die Familie Rossel aus Bayern gehört zu den Stammgästen. "Seit 2009 sind wir dabei, ich selbst seit 2014. Seitdem ist der Sachsenring Pflicht", erzählt Fridder Rossel (57).

Um die besten Plätze zu sichern, reisten sie bereits in der Nacht zu Mittwoch an. Nichte Feli (23) schwärmt: "Man kann fünf Tage Halligalli machen. Man kann sein, wie man ist, und sich mit jedem unterhalten. Alle sind cool drauf."

Seit 20 Jahren kommt auch Jens Althammer (45) aus Delitzsch auf den Ankerberg. "Mein Vati hat mich schon mit zehn oder zwölf Jahren mitgenommen. Das Feeling hier ist einfach geil." Für den Getränketransport dient ein umgebauter Rasenmäher, ein selbst gebauter Pool sorgt für Abkühlung.