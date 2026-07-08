Mit Tempo 300! Fliegt Marc Márquez auf dem Sachsenring zum 10. Sieg?

Oberlungwitz - Vor wenigen Tagen radelte Marc Márquez (33) noch mit "Tour de France"-Superstar Tadej Pogacar über die Straßen von Barcelona, schenkte ihm einen unterschriebenen Motorrad-Schuh und bekam im Gegenzug ein UAE-Trikot des Slowenen. Ab Freitag gibt der Spanier Vollgas in Oberlungwitz.

Marc Márquez (33) gewann 2025 und feierte dies mit einem Freudensprung. © IMAGO/PsnewZ

Der Sachsenring ist das Revier der Nummer 93. Auf der mit 3,67 km kürzesten Strecke des Rennzirkus kann der amtierende Weltmeister seinen 10. MotoGP-Sieg (Sonntag 14 Uhr/30 Runden) einfahren.

Enge, verwinkelte Strecken mit kurzen Geraden liegen ihm sehr. Im Gegensatz zur Rad-Tour mit Pogacar fliegt der Spanier in Sachsen mit 300 km/h über den Asphalt. Streckenrekord ist 305.

Trotz eines zurückhaltenden Rennwochenendes in den Niederlanden ist Márquez also der Favorit auf den Doppelsieg. In Assen wurde der Ducati-Pilot hinter dem Japaner Ai Qgura nur Siebter. Dieser schob sich in der Gesamtwertung auch vor den Spanier auf Rang vier.

Allerdings sind es für den 33-Jährigen nur 40 Punkte bis zum Führenden Marco Bezzecchi. Es verspricht ein packendes Wochenende zu werden, zumal am Sonnabend um 15 Uhr der Sprint (15 Runden) noch auf dem Programm steht.