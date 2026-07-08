Mit Tempo 300! Fliegt Marc Márquez auf dem Sachsenring zum 10. Sieg?
Oberlungwitz - Vor wenigen Tagen radelte Marc Márquez (33) noch mit "Tour de France"-Superstar Tadej Pogacar über die Straßen von Barcelona, schenkte ihm einen unterschriebenen Motorrad-Schuh und bekam im Gegenzug ein UAE-Trikot des Slowenen. Ab Freitag gibt der Spanier Vollgas in Oberlungwitz.
Der Sachsenring ist das Revier der Nummer 93. Auf der mit 3,67 km kürzesten Strecke des Rennzirkus kann der amtierende Weltmeister seinen 10. MotoGP-Sieg (Sonntag 14 Uhr/30 Runden) einfahren.
Enge, verwinkelte Strecken mit kurzen Geraden liegen ihm sehr. Im Gegensatz zur Rad-Tour mit Pogacar fliegt der Spanier in Sachsen mit 300 km/h über den Asphalt. Streckenrekord ist 305.
Trotz eines zurückhaltenden Rennwochenendes in den Niederlanden ist Márquez also der Favorit auf den Doppelsieg. In Assen wurde der Ducati-Pilot hinter dem Japaner Ai Qgura nur Siebter. Dieser schob sich in der Gesamtwertung auch vor den Spanier auf Rang vier.
Allerdings sind es für den 33-Jährigen nur 40 Punkte bis zum Führenden Marco Bezzecchi. Es verspricht ein packendes Wochenende zu werden, zumal am Sonnabend um 15 Uhr der Sprint (15 Runden) noch auf dem Programm steht.
Großer Ansturm: Über 200.000 Fans zur MotoGP auf dem Sachsenring erwartet
Über 200.000 Fans werden am Wochenende erwartet - und noch gibt's Tickets. Das für Sonntag schlägt mit 90 bis 180 Euro zu Buche.
Die Zuschauer sollten sich die MotoGP Circuit App runterladen. Sie ist speziell für Fans an der Strecke entwickelt worden und bietet alle wichtigen Informationen rund um den Grand Prix.
Die App enthält ein kostenloses Live Timing, alle wichtigen Termine, Strecken-Infos, das offizielle Programmheft, die wichtigsten News und vieles mehr.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/PsnewZ, IMAGO/Andreas Gora