"Ihr seid nicht Schumacher und Alonso": Mega-Crash erzürnt Motorsport-Fans

Suzuka (Japan) - Autsch! Das hat ordentlich gescheppert. Aber die Motorsport-Fans sind sich einig: Die Fahrer litten an maßloser Selbstüberschätzung.

Otsu touchierte seinen japanischen Landsmann, worauf beide Rennfahrer mit ihren Boliden unkontrolliert in die Reifenstapel krachten!

In der High-Speed-Kurve versuchte Sasahara seinen Konkurrenten außen zu überholen, ließ aber im Kurveneingang nicht ausreichend Platz.

Auf dem Suzuka-Kurs, auf dem auch die Formel 1 einmal im Jahr gastiert und wo Michael Schumacher (54) sechs Siege feierte, kamen beide Piloten in der berühmt-berüchtigten "130R"-Kurve von der Strecke ab.

Bei einem Rennen der Super Formula, einer Formelserie, die überwiegend in Japan ausgetragen wird, kam es zwischen den Fahrern Ukyo Sasahara (27) und Hiroki Otsu (30) am Samstag zu einem heftigen Crash, der die Gemüter erhitzte.

Nicht alle sind so talentiert wie Fernando Alonso (42, l.) und Michael Schumacher (54). © KAZUHIRO NOGI / AFP

Ein Fan legt sich fest: "Ihr seid nicht Schumacher und Alonso" und versteht nicht, warum sie in dieser schwierigen "130R"-Kurve überholten.

Bei diesen Geschwindigkeiten muss man sich sicher sein, dass man genug Platz hat. Wenn nicht, riskiert man sein Leben oder das Leben eines Konkurrenten!

Ein Manöver in derselben Kurve von Fernando Alonso (42) gegen Michael Schumacher aus dem Jahr 2005 wird hingegen noch heute als eines der besten Überholmanöver aller Zeiten gewertet, als der Spanier mit über 300 km/h am Rekordchampion in der 130R außen vorbeizog.

Der Clip wird auch über 15 Jahre später noch regelmäßig geteilt!