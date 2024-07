MotoGP auf Sachsenring verzeichnet neuen Zuschauerrekord

Mehr als 250.000 Motorrad-Fans kamen am Wochenende auf den Sachsenring.

Hohenstein-Ernstthal - Ein klein wenig niedergeschlagen saß Marcel Schrötter (31) in seiner Box, nachdem er sein persönliches Ziel denkbar knapp verfehlt hatte. Den anvisierten Punkt auf dem Sachsenring hätte der 31-jährige Moto2-Ersatzfahrer bei seinem zweiten und vorerst letzten Einsatz nur allzu gerne mitgenommen. Zwar lag er am Sonntag lange Zeit auf Kurs. Am Ende musste er sich bei seinem Heimrennen aber mit dem 17. Platz begnügen.

Marcel Schrötter (31) holte beim Heimrennen den 17. Platz. © Hendrik Schmidt/dpa "Die anderen Jungs stehen voll im Saft, und ich steige auf das Motorrad und soll dann in die Top Ten fahren?", fragte der Bayer, der am kommenden Wochenende wieder in der Supersport-Klasse im britischen Donington am Start stehen wird. "Es war voll im Rahmen, aber natürlich bin ich auch enttäuscht, weil ich das kleine Highlight, einen Punkt zu holen, nicht geschafft habe."

Vom ausgebliebenen Erfolg der Lokalmatadoren - auch Stefan Bradl (34) schaffte es nicht in die Punkte - ließen sich die Zuschauer die Stimmung nicht vermiesen. Erneut wurde auf dem Traditionskurs mit 252.826 Motorrad-Fans ein Besucherrekord an diesem Wochenende aufgestellt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es etwa 233.000 Zuschauer. Sogar US-Schauspieler Keanu Reeves (59) ließ es sich nicht nehmen, eine Einladung anzunehmen und verlieh der Veranstaltung Hollywood-Glamour. Der begeisterte MotoGP-Fan - bekannt aus Filmen wie "John Wick" und "Matrix" - durfte das Rennen der Königsklasse mit der schwarz-weiß-karierten Zielflagge abwinken. Bereits zuvor war Schrötter im Einsatz. Beim Sieg von Fermín Aldeguer (19) fiel der Vertreter des verletzten Deniz Öncü (20) nach einer Berührung in der Endphase des Rennens noch zurück. Nur 0,6 Sekunden fehlten zum WM-Zähler. "Am Anfang habe ich ein paar Positionen gutmachen können, deswegen bin ich auch happy im Großen und Ganzen", sagte er.

Bei der Motorrad-WM auf dem Sachsenring wurde ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt. © Robert Michael/dpa

Motorrad-WM wird noch bis 2026 auf dem Sachsenring stattfinden