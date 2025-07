Sachsenring: Zuschauerrekord bei MotoGP geknackt!

Wahnsinn! Insgesamt 256.441 Zuschauer waren am MotoGP-Wochenende am Sachsenring. © Robert Michael/dpa

Etwas zittern müssen die deutschen Fans also noch. 2027 würde eine Jubiläumsausgabe anstehen. Denn 100 Jahre zuvor fiel mit dem Badberg-Vierecks-Rennen vor 130.000 Zuschauern der Startschuss für eine sächsische Motorsport-Erfolgsgeschichte.

Obwohl auch in diesem Jahr wieder keine Lokalgröße zum WM-Teilnehmerfeld gehörte, strömten 256.441 Zuschauer an die Strecke. Erneut wurde beim Erfolg von Königsklassen-Dominator Marc Márquez (32) der Besucherrekord geknackt. Der Ducati-Pilot wurde seinem Spitznamen "King of the Ring" eindrucksvoll gerecht.

Wie wichtig das Event für den Zweirad-Rennsport hierzulande ist, machte TV-Experte Lukas Tulovic (25) deutlich. "Wir brauchen solche Leuchtturm-Veranstaltungen - besonders für die Jugend", sagte der letzte deutsche Stammpilot, der inzwischen Rennen in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft bestreitet. Sein früherer Rennstall, Intact GP aus Memmingen, jubelte in der Moto3-Klasse über einen Heimerfolg.

Schon zum zweiten Mal in Serie fehlte allerdings ein einheimischer Pilot beim Sturz-Spektakel auf dem kürzesten Kurs des Rennkalenders. Vorher hatte es zwischen 1950 und 2023 immer mindestens einen deutschen Fahrer im WM-Starterfeld gegeben.