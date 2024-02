Motorsport-Stunts der Extraklasse: "Masters of Dirt" zeigen ihr Können auf Deutschland-Tour

Kiel/Stuttgart/Dortmund/Frankfurt - Seit 21 Jahren touren die "Masters of Dirt" um die Welt. Ab dieser Woche machen die Motorsport-Stunt-Experten wieder Station in Deutschland und jagen nach neuen Rekorden.

Erstmals auf einer ganzen Tour dabei ist Fabio Wibmer (28) aus Lienz in Österreich. Er ist in der Szene eine feste Instanz und auch darüber hinaus bekannt: Mehr als 7,7 Millionen Menschen folgen dem Mountainbiker auf YouTube sowie mehr als 2,5 Millionen Leute auf Instagram.

Und der Stunt-Experte versichert: "2024 werden wir mit dieser Tradition natürlich nicht brechen und in Deutschland Dinge präsentieren, die es dort so noch nie gab. Action pur ist garantiert!"

"'Masters of Dirt' ist seit meiner Jugend ein Traum. Als ich das erste Mal bei einer 'Masters of Dirt'-Show im Publikum saß, wusste ich sofort, irgendwann will ich dort mitfahren", erklärt der 28-Jährige in einer Mitteilung.

Jetzt wird er diesen Samstag in Kiel, kommenden Samstag in Stuttgart sowie am 13. April in Dortmund und am 20. April in Frankfurt der Stargast von jeweils zwei Shows sein.