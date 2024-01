Schock bei Rallye Dakar: Fahrer (†45) nach Crash verstorben

Riad (Saudi-Arabien) - Große Trauer bei der Rallye Dakar ! Der spanische Motorradfahrer Carles Falcón (45) verstarb am heutigen Montag an den Folgen eines Unfalls, der sich bereits auf der zweiten Etappe am 7. Januar ereignet hatte.

Dieses Foto von Carles Falcón (45) entstand kurz vor seinem schweren Unfall auf der zweiten Etappe der Rallye Dakar. © IMAGO / PanoramiC

Bei Kilometer 448 soll Falcón auf einem felsigen Abschnitt gestürzt und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen sein. Es dauerte 16 Minuten, bis ein Hubschrauber mit Ärzten am Unfallort war.



Diese fanden den Profi-Biker ohne Puls vor und mussten ihn wiederbeleben.



Anschließend kam der Spanier per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Riad (Saudi-Arabien). Noch in der Nacht gab es eine Notoperation - man habe es geschafft, des Rallye-Teilnehmer zu stabilisieren.

Fast eine Woche lag der 45-Jährige im Koma und verlor nun aber den Kampf um sein Leben, erklärt sein Team TwinTrail in einer traurigen Nachricht auf Instagram am Montag.