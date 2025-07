Frauen-EM im Liveticker: Gwinn-Schock überschattet Deutschland-Sieg

Die Skandinavierinnen setzten sich in Überzahl mit 1:0 (0:0) gegen Island durch und übernehmen damit vorerst Platz eins in der Gruppe A.

Die Europameisterschaft steht in den Startlöchern: Heute Abend wird das Turnier im St. Jakob-Park in Basel feierlich eröffnet.

Wie hoch die Chance auf EM-Titel Nummer neun ist und ob sie schon bereit für einen derart großen Sprung sind, erfahrt Ihr hier: " Titel Nummer neun oder Frust in der Schweiz? So gut sind unsere DFB-Frauen! "

Nicht nur sportlich ist die Europameisterschaft reizvoll, auch finanziell lohnt sich die Teilnehme an dem Turnier in der Schweiz.

Die Polinnen um die im vergangenen Jahr von Wolfsburg zum FC Barcelona gewechselte Top-Stürmerin Ewa Pajor (28) treffen in Gruppe C unter anderem auf Deutschland. Wales spielt in der Top-Gruppe D gegen England, Frankreich und die Niederlande.

Zwei Debütanten: Wales und Polen feiern in der Schweiz ihre EM-Teilnahme - und sind in ihren Gruppen wenig überraschend nur Außenseiter.

Die 16 teilnehmenden Nationen bilden vier Gruppen à vier Teams, die besten zwei jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Es folgen Halbfinale und das Endspiel am 27. Juli in Basel, aber kein Spiel um Platz drei.

Die ARD beginnt am 2. Juli (18 Uhr) mit der Begegnung Island gegen Finnland und zeigt auch die ersten Spiele der deutschen Mannschaft: am 4. Juli (21 Uhr) gegen die erstmals qualifizierten Polinnen und am 8. Juli um 18 Uhr gegen Dänemark. Das ZDF überträgt das dritte DFB-Spiel am 12. Juli (21 Uhr) gegen Schweden.

Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen nämlich alle 31 Partien live, die meisten in ihren Hauptprogrammen. Parallele Partien zum Ende der Gruppenphase laufen im Internet in den Mediatheken sowie den Portalen "sportschau.de" und "zdf.de".

Nur einen Tag nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus ist Starspielerin Aitana Bonmatí (27) im EM-Quartier von Fußball-Weltmeister Spanien eingetroffen.

"Aitana Bonmatí kehrt in der Schweiz zum Team zurück", teilte der spanische Fußballverband RFEF am Montagabend mit. Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona sei "kurz nach 22 Uhr" am Hotel in Lausanne angekommen.

Die 27-Jährige war mehrere Tage wegen einer viralen Meningitis behandelt worden. Prognosen zu möglichen Einsätzen der zweimaligen Weltfußballerin beim Turnier machte der Verband nicht.

Bonmatí hatte am Freitag das letzte Vorbereitungsspiel gegen Japan in Leganés (3:1) verpasst. Bei der Europameisterschaft geht es für die Spanierinnen am Donnerstag zum Auftakt gegen Portugal (21 Uhr). Weitere Gegner in der Gruppe B sind Belgien und Italien.