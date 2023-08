Teamchef lobt Dresdner Rennfahrer und will ihn zur DTM an den Lausitzring holen

Am Sonntag konnte sich Maximilian Paul (23) über den Sieg am Nürburgring freuen. © IMAGO/Pakusch

Nach dem überraschenden DTM-Sieg des Dresdners Maximilian Paul auf dem Nürburgring hofft der Teamchef, dass der 23-Jährige am 19. und 20. August bei seinem Heimrennen im Lamborghini Huracan GT3 mindestens wieder in die Punkte fährt.



"Er hatte das Auto wirklich unter Kontrolle und hatte unter diesen schwierigen Bedingungen nicht nur das Tempo, sondern auch die mentale Stärke", war Grasser begeistert. "Am Lausitzring wollen wir angreifen und an diese starke Leistung anknüpfen."



Regelmäßig in der DTM an den Start zu gehen, kann sich Paul gut vorstellen: "Wenn ich an einem Wochenende planmäßig kein Rennen fahren muss, würde ich gern bei der DTM starten", sagte er im Gespräch mit TAG24. "Aktuell bin ich bei der GT Open am Start. Da muss ich in den letzten drei Rennen, die jetzt bald anstehen, alles geben. Lamborghini will die Meisterschaft gewinnen."



Der Sachse war happy, dass er den freigewordenen Platz des Österreicher Mick Wishofer (23) im Team so perfekt einnehmen konnte. "Es ist ein verrücktes Gefühl. Jeder Rennfahrer würde sich wünschen, in der DTM zu gewinnen und das gleich im zweiten Event, was man bestreitet", freute sich Paul im MDR.

"Alles war neu. Jedes Team hat seine Eigenheiten. Aber wir haben uns zusammengeschlossen, sind immer besser geworden. Am Sonntag hat alles gepasst - von der Boxenstopp-Strategie, dem Reifendruck, bis zum Setup. Es war ein hartes Rennen, mit coolen Überholmanövern und harten Fights."