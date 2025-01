Unfall-Tod mit nur sieben Jahren! Motorrad-Familie trauert um den kleinen Sid

Die motorsportbegeisterte Familie hatte daraufhin dessen Gesundheitszustand als "sehr ernst" bezeichnet. Sid, landesweiter Meister in der Klasse Minibike Junior A, wurde in der Folge viermal operiert. Doch alle Bemühungen der Ärzte, das Leben des Siebenjährigen zu retten, schlugen fehl.

Am 22. Dezember des vergangenen Jahres war der Siebenjährige während des Trainings mit seinem Minibike auf einer Kartbahn in der heimischen Provinz Limburg gestürzt und hatte sich in der Folge schwere Verletzungen zugezogen.

"Du wirst für immer in meiner Erinnerung sein. Du motivierst mich, genauso hart zu kämpfen wie du. Ich liebe dich, Sid", so der Red-Bull-Fahrer.

Auf Social Media bestätigte der 19-jährige Niederländer den Tod des Jungen - und nahm mit emotionalen Worten Abschied: "Sid, du hast so hart wie möglich gegen alles gekämpft, was passiert ist, aber diesen harten und schwierigen Kampf konntest du nicht gewinnen", heißt es in einem rührenden Statement des Moto2-Stars bei Instagram.

"Letzten Montag gab es einen kleinen Lichtblick in Sids Situation. Am Ende der Woche verwandelte sich dieser Lichtblick in das dunkelste Szenario und es kam zu einem unfairen Kampf, den Sid nicht gewinnen konnte. Sid kämpfte wie ein Löwe", gab die Familie den Tod des Motorsport-Talents bekannt.

Auch sein Vater fand bewegende Worte: "Sid hat sich wie ein Löwe gewehrt. Wir - Reinold und Rianne, Boyd, Muck und Loek - haben mit ihm bis zur letzten Minute gekämpft, mit allem, was wir in uns hatten, Ärzte und Krankenschwestern taten, was sie konnten", so ein Insta-Posting, das zudem ein Schwarz-Weiß-Bild seines verstorbenen Sohnes zeigt.