Todes-Drama in Sachsen: Italiener stirbt bei Motorrad-Rennen

In Abstimmung zwischen Veranstalter und Rennleitung wurde entschieden, die Veranstaltung am Sonntag trotz des Unglücks fortzusetzen.

Salvadori nahm für das Bronco Racing Team auf einer Ducati am letzten Superbike-Rennen der International Road Racing Championship (IRRC) auf der Strecke in Sachsen teil.

Demnach starb der 32-Jährige am späten Samstagabend im Krankenhaus an den Folgen eines schweren Unfalls, der sich Stunden zuvor gegen 16.28 Uhr ereignet hatte.

Das gab der MSC Frohburger Dreieck am Sonntagnachmittag bekannt.

Der Mailänder war in der vergangenen Saison in der MotoE-WM für das Team Prettl Pramac an den Start gegangen. "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Luca Salvadori", teilte die Elektro-Rennserie bei X mit.