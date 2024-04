Mount Everest von Radebeul: Bald gibt's wieder das große Treppensteigen

Radebeul - Wie die Besteigung des Mount Everest, so ist auch der wahrscheinlich härteste Treppenlauf der Welt in Radebeul eine Tortur für Körper und Geist. Am ersten Maiwochenende geht es für die Sportler an der Spitzhaustreppe beim 20. Mount Everest Treppenmarathon hoch hinaus.