Sensation in Singapur: Deutsche Schwimmerin gewinnt überraschend Gold

Anna Elendt (23) hat in Singapur für eine kleine Sensation gesorgt. © Vincent Thian/AP/dpa

Die 23-Jährige siegte in Singapur unverhofft mit einer Zeit von 1:05,19 Minuten über 100 Meter Brust - und stellte damit auch einen neuen deutschen Rekord auf.

"Ich bin sprachlos", sagte die gebürtige Hessin anschließend im TV-Interview.

Bereits im Vorlauf überzeugte die Athletin der SG Frankfurt, im Halbfinale folgte aber der Rückschlag. Doch dann drehte die WM-Zweite von 2022 richtig auf und verwies Kate Douglass (23) aus den USA und die Chinesin Tang Qianting (21) auf die Plätze zwei und drei.

Für das deutsche Schwimm-Team ist es die zweite Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften in Südostasien. Am Montag hatte sich Lukas Märtens (23) schon über 400 Meter Freistil zum WM-Champion gekrönt. Im Gegensatz zum Magdeburger zählte Elendt nun jedoch eigentlich nicht zu den Favoriten.

Nach ihrem Silbergewinn in Budapest vor drei Jahren lief es lange nicht mehr rund, der College-Stress setzte der Deutschen neben dem Becken zu, wie sie in Singapur verriet. Elendt studierte an der University of Texas in den USA, hat mittlerweile aber ihre Abschlüsse in Business und Sportmanagement in der Tasche.