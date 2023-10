Nach fünf sieglosen Spielen: Kann der 1. FC Magdeburg es dieses Mal schaffen?

Magdeburg - Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg stehen die Zeichen vor der Partie gegen Aufsteiger SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Wiedergutmachung.

"Uns fehlt das Ergebnis, das wissen wir. Und daran haben wir in dieser Woche mit der Mannschaft sehr konzentriert gearbeitet", sagte Titz.

"Wir haben Verbesserungsbedarf darin, wie wir Gegentore verteidigen", sagte der Coach am Freitag. Dazu käme das Kreieren und vor allem das Nutzen von Chancen.

"Wir hatten gehofft, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass es nicht so stark eingerissen ist und besser verheilt. Aber nach diesen ersten vier Wochen hat es sich leider herauskristallisiert, dass dem nicht so ist. Ich kann keine Prognosen abgeben", sagte Titz zum Gesundheitszustand des Neulings, der sich im Spiel gegen Paderborn eine Muskelverletzung zugezogen hatte.